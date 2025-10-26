Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча с «Акроном»

Игроки «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча с «Акроном»
Комментарии

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» остаются в Саранске после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1) из-за проблем с самолётом. Команда не смогла вылететь в Москву.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолётом. Все ожидают информацию по вылету в Москву», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

В составе «Акрона» отличился нападающий Беншимол. Ответный мяч «Локомотива» забил защитник Сесар Монтес после подачи Алексея Батракова с углового. Матч прошёл в Саранске из-за организации форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.

Материалы по теме
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android