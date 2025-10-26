Игроки «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча с «Акроном»
Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» остаются в Саранске после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1) из-за проблем с самолётом. Команда не смогла вылететь в Москву.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42' 1:1 Монтес – 67'
«Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолётом. Все ожидают информацию по вылету в Москву», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» ТАСС.
В составе «Акрона» отличился нападающий Беншимол. Ответный мяч «Локомотива» забил защитник Сесар Монтес после подачи Алексея Батракова с углового. Матч прошёл в Саранске из-за организации форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.
