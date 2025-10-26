Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы перепробовали всё». Тренер «Барселоны» Сорг — об игре с мадридским «Реалом»

Тренер «Барселоны» Маркус Сорг, руководивший командой из-за дисквалификации Ханс-Дитера Флика, высказался об игре сине-гранатовых в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Мы допустили много ошибок. Больше, чем обычно. У нас было много энергии, чтобы создать больше моментов.

Для Ламина это был непростой матч. Он был очень хорошо опекаем. Мы старались изо всех сил, но иногда защита работает хорошо. Мы также должны понимать, что он восстанавливается после травмы и ему всего 18 лет. Если против него хорошо обороняются, такое возможно, но мы знаем его потенциал.

В конце концов, мы попытались изменить структуру. Нам пришлось что-то попробовать, но в итоге это не сработало. Мы перепробовали всё, но так и не смогли добиться результата», — приводит слова Сорга официальный сайт сине-гранатовых.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

