Полузащитник «Реала» Беллингем: в матче с «Барселоной» вся команда себя проявила отлично
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
«Это очень важная для нас победа. Мы очень рады, это замечательный день. Мы все приложили немало усилий, именно поэтому мы и заслужили три очка.
В первом тайме мы уверенно играли с мячом. Каждый раз, когда мы им владели, это приводило к хорошему удару либо ещё к чему-то полезному. Во втором тайме мы сместили акцент на оборону. Милитао, Хёйсен и Каррерас здорово себя проявили, особенно когда на поле появился Карвахаль. Но и вся команда себя проявила отлично», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Реала».
Комментарии
