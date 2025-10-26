Полузащитник «Реала» Беллингем: в матче с «Барселоной» вся команда себя проявила отлично

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

«Это очень важная для нас победа. Мы очень рады, это замечательный день. Мы все приложили немало усилий, именно поэтому мы и заслужили три очка.

В первом тайме мы уверенно играли с мячом. Каждый раз, когда мы им владели, это приводило к хорошему удару либо ещё к чему-то полезному. Во втором тайме мы сместили акцент на оборону. Милитао, Хёйсен и Каррерас здорово себя проявили, особенно когда на поле появился Карвахаль. Но и вся команда себя проявила отлично», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Реала».