Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался после эмоциональной реакции Винисиуса на замену в «эль класико»

Хаби Алонсо высказался после эмоциональной реакции Винисиуса на замену в «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) высказался о фланговом нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Я получаю массу позитива от игры Винисиуса Жуниора и не хочу упускать из виду главное. Он внёс большой вклад. Это важная, заслуженная победа, которая могла бы быть более уверенной, учитывая наши моменты и пенальти. Важно вернуть себе чувство конкурентоспособной команды в важных матчах. Все тренеры знают, что у всех разные характеры. Теперь мы будем наслаждаться игрой, а когда придёт время, конечно же, обсудим это в раздевалке», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, после замены на 72-й минуте бразилец высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.

Материалы по теме
Фото: Винисиус остался крайне недоволен заменой в «класико» и сразу ушёл в раздевалку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android