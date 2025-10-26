Хаби Алонсо высказался после эмоциональной реакции Винисиуса на замену в «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) высказался о фланговом нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре.

«Я получаю массу позитива от игры Винисиуса Жуниора и не хочу упускать из виду главное. Он внёс большой вклад. Это важная, заслуженная победа, которая могла бы быть более уверенной, учитывая наши моменты и пенальти. Важно вернуть себе чувство конкурентоспособной команды в важных матчах. Все тренеры знают, что у всех разные характеры. Теперь мы будем наслаждаться игрой, а когда придёт время, конечно же, обсудим это в раздевалке», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, после замены на 72-й минуте бразилец высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.