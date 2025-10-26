Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему начал игру с «Динамо» без центрфорварда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему в стартовом составе его команды на матч 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:1) не было номинального центрального форварда.

— В последних матчах центральным нападающим выходил Матео Кассьерра, но сегодня вы вышли на поле без номинального центрфорварда. Почему приняли решение поставить на эту позицию Луиса Энрике, который обычно играет на фланге?

— Я долго не выбирал, сразу решили так. Но опция их поменять по ходу матча была. Но я думаю, что Луис очень хорошо справился со своей задачей и сыграл очень полезно для команды.

— Получается, что Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию центрального нападающего?

— На сегодняшний день — да. Были моменты, когда он выходил в стартовом составе, Матео Кассьерра, тот же Лусиано. Какие-то матчи ему даются. Но каждый играет, исходя из своего состояния, которое определяет тренерский штаб. Кто лучше готов на сегодняшний день, тот выходит и играет. Плюс имеет значение, против кого играем. Конечно, возможно, если бы была игра, в которой было много подач в штрафную, наверное, Соболев вверху играет лучше. Если нужно бежать за спину, наверное, в этом компоненте Лусиано лучше, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».