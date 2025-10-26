Тренер «Реала» Алонсо прокомментировал победу над «Барселоной» в «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре своей команды в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

«Команда была очень мотивирована. Перед игрой мы говорили о том, как важно не только набрать три очка, но и понять, чего мы достигли и чего хотим достичь. Я очень рад за ребят, потому что им нужно было почувствовать победу в таком важном матче, как это «класико». Мотивация была абсолютной. Дело не только в трёх очках, это победа, которая имеет особое значение. Тем не менее это только начало, и у нас ещё много работы. Мы хотели почувствовать себя уверенно, и так и получилось. В будущем нам нужны те же эмоции, что и сегодня.

В этом матче у нас было много игроков за линией мяча, и мы отлично противостояли сопернику. Команда очень надёжно оборонялась, хотя гол был забит из-за потери мяча. Мы создали много моментов впереди. Энергия, уверенность и конкурентоспособность команды были важны. Мы покидаем стадион очень счастливыми, и я видел, как ребята и болельщики наслаждаются игрой. Было очень хорошее взаимодействие, и болельщикам было важно видеть, как их команда борется и побеждает в важном матче. Им всё понравилось — и это то, что нам нужно. Этот проект только начинается, но связь с «Бернабеу» имеет основополагающее значение, и я это сегодня заметил», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.