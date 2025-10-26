«Не хватило реализации». Сперцян — о победе «Краснодара» над «Рубином» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе «быков» над казанским «Рубином» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Единственный мяч в игре на 13-й минуте забил нападающий Виктор Са.

— Очень сложная игра. Первый тайм был получше второго, много создавали. Чуть не хватило реализации, в некоторых моментах не хватило последнего паса. «Рубин» — очень хорошая команда, против которой сложно играть.

— Насколько в плане эмоций было важно победить перед матчем со «Спартаком»?

— Без разницы, перед какой игрой, все матчи одинаковые, мы выходим с мыслью победить, каждый матч для нас как финал. Да, очень сложно, нужно над многим работать, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 29 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА и «Локомотив» отстают от действующих чемпионов страны на два очка. В 14-м туре «Краснодар» примет на своём поле «Спартак» 2 ноября.