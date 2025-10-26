Скидки
22:45 Мск
Тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на стычку футболистов в конце матча с «Барселоной»

Аудио-версия:
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на потасовку в конце матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Это был тот самый момент напряжения в обеих командах. Такие стычки всегда случались и являются следствием желания победить. Не стоит пугаться столкновения, которое проходит в здоровой, уважительной и добродушной атмосфере. Это было напряжение важного матча и близкого результата. Мы не дали им слишком много моментов, и я считаю это совершенно нормальным. Не стоит слишком придавать значения этим моментам напряжения. В «эль класико» случалось всякое, а в субботу нас ждёт ещё один матч», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, за несколько секунд до финального свистка между скамейками команд произошла стычка. Жёлтую карточку получил запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин. После сигнала об окончании игры сцепились футболисты, находившиеся на поле.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

