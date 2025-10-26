«Ты унижаешь своих коллег». Слишкович ответил Талалаеву на слова про иностранных тренеров

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович ответил на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева про иностранных специалистов. Ранее россиянин заявил, что ему нравится играть с командами Владимира Слишковича и Деяна Станковича.

«Ты унижаешь своих коллег. Ты думаешь, что унижением других ты станешь высоким. А это так не работает ни в футболе, ни в жизни», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Владимир Слишкович был главным тренером «Спартака» с апреля по май 2024 года. «Оренбург» босниец возглавлял с октября 2024-го по октябрь 2025-го. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Слишковича уступили команде Талалаева (2:3) в 3-м туре.