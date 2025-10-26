Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты унижаешь своих коллег». Слишкович ответил Талалаеву на слова про иностранных тренеров

«Ты унижаешь своих коллег». Слишкович ответил Талалаеву на слова про иностранных тренеров
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович ответил на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева про иностранных специалистов. Ранее россиянин заявил, что ему нравится играть с командами Владимира Слишковича и Деяна Станковича.

«Ты унижаешь своих коллег. Ты думаешь, что унижением других ты станешь высоким. А это так не работает ни в футболе, ни в жизни», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Владимир Слишкович был главным тренером «Спартака» с апреля по май 2024 года. «Оренбург» босниец возглавлял с октября 2024-го по октябрь 2025-го. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Слишковича уступили команде Талалаева (2:3) в 3-м туре.

Материалы по теме
«Спартак» не обсуждаю». Талалаев — о старте «Балтики», судействе и ролевой модели
Эксклюзив
«Спартак» не обсуждаю». Талалаев — о старте «Балтики», судействе и ролевой модели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android