22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак: согласен с Карпиным, вопросов по судейству много

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил судейство в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Сергей Богданович, у Валерия Карпина спросили про судейство. Он сказал, что он никогда не доволен судейством. И сегодня он сказал, что ему показалось, что вы тоже были недовольны судейством. Прав ли он?
— Я уже много говорил, что говорить… Конечно, количество ошибок, которые есть, оно минимально. А почему… С каждым годом нам говорят, что ошибок становится меньше, а почему — потому что они сами определяют, ошибка это или не ошибка. Иногда бывает до смешного, что три одинаковых момента и три трактуются по-разному. Сегодня, думаю, должен был арбитр на VAR пригласить судью, сзади фол был на Мостовом — был! Потом пускай он объясняет достаточный контакт или по какой причине он принял такое решение. Но фол-то был, когда нам забивали первый гол. Посмотрите повтор, там видно, как икроножная мышца ударяет сзади по икроножной мышце и Мостовой падает. Он даже не соизволил пойти посмотреть, потому что на VAR сказали, что всё чисто. Пускай решает, а потом скажет: «Ребят, для меня это недостаточный контакт и в похожих ситуациях я буду действовать так же», чтобы было какое-то понимание. В аналогичных-то он по-другому поступает.

Тут же следующий момент, касание — он свистит. Поэтому, конечно, многие моменты, о которых я уже говорил, остаются без ответа. И, думаю, это не сюрприз для нас. Мы сейчас же встречались, был саммит для тренеров, все собирались. У всех один вопрос, а ответа на него нет. Перед каждым сезоном нам говорят одно, сезон начинается — судят по-другому.

Я уже говорил по поводу Кассьерры. Да, он заступил, но скажите, VAR имеет право вмешиваться в такие моменты или нет, скажите протокол VAR. Потому что следующий этап, мы смотрим Лигу Европы, забивают гол, и нет никакого повтора. Аналогичнейший момент, там — это гол. Здесь — не гол. Объясните нам, чтобы мы понимали.

Конечно, тренеры будут нервничать по тем или иным вопросам. Много вопросов, ответов нет. К этому уже привыкли. Поэтому я согласен с Валерием Георгиевичем [Карпиным], что вопросов много. И по поводу ЭСК многое говорили уже, кто заседает и как решения принимают. Но ничего не меняется. Это бесполезно. Футбол был хорошим сегодня, я доволен нашей командой, болельщиками, поддержкой. Волевая победа против хорошего соперника. Наверное, лучше на этом акцентировать внимание, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Карпин: я практически никогда не бываю доволен работой судьи
