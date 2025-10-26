«У нас не возникло с ним особых проблем». Тренер «Реала» Хаби Алонсо — о Ламине Ямале

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) ответил на вопрос, как столичной команде удалось сдержать полузащитника сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Мы стараемся хорошо обороняться всей командой, и у нас не возникло с ним особых проблем. Команда хорошо оборонялась и не позволяла создавать много моментов», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Ламин Ямаль в нынешнем сезоне провёл 10 матчей за клуб и сборную Испании, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

После этой игры «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.