22:45 Мск
«У нас не возникло с ним особых проблем». Тренер «Реала» Хаби Алонсо — о Ламине Ямале

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) ответил на вопрос, как столичной команде удалось сдержать полузащитника сине-гранатовых Ламина Ямаля.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Мы стараемся хорошо обороняться всей командой, и у нас не возникло с ним особых проблем. Команда хорошо оборонялась и не позволяла создавать много моментов», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Ламин Ямаль в нынешнем сезоне провёл 10 матчей за клуб и сборную Испании, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

После этой игры «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

