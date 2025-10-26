Скидки
Слишкович объяснил, почему не покинул «Спартак» после увольнения Абаскаля

Слишкович объяснил, почему не покинул «Спартак» после увольнения Абаскаля
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович ответил, почему не покинул «Спартак» после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля, в штабе которого работал в московском клубе.

«У меня был контракт со «Спартаком». Клуб попрощался с Абаскалем и его двумя ассистентами. Им выплатили неустойки. А меня попросили остаться и помочь команде. Меня никто не увольнял, у меня был контракт», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Владимир Слишкович был главным тренером «Спартака» с апреля по май 2024 года. «Оренбург» босниец возглавлял с октября 2024-го по октябрь 2025-го.

