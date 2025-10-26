Тренер «Зенита» Семак прокомментировал травму Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме защитника Дугласа Сантоса, из-за которой тот не смог принять участие в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским Динамо (2:1).

— Расскажите, почему не играл сегодня Дуглас Сантос.

— У него повреждение плечевого сустава, на тренировке вчера получил травму. Насколько она серьёзная, когда воспалительный процесс немножко пройдёт, мы скажем уже, какой срок восстановления и реабилитации. Посмотрим. К сожалению, сегодня не могли на него рассчитывать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» с 26 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.