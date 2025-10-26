Мусаев — после матча «Краснодар» — «Рубин»: есть претензии, нужно выходить лучше на замену

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал игроков своей команды, вышедших на замену в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0).

— Первый тайм в исполнении «Краснодара» был очень хорошим, во втором «Рубин» нашёл свою игру. В чём причина?

— Нужно разобраться, пересмотреть игру. Первый тайм был очень хорошего качества, много создали, хорошо контролировали игру, возле своих ворот вообще ничего не позволили. Возможно, это нас немножко успокоило. Во втором тайме не играли так, как должны были. Необходимо было забивать второй и третий голы, а в итоге игра в концовке получилась нервная, была перекладина у наших ворот. В целом победа заслуженная, но нужно разобраться, во втором тайме нельзя допускать такую игру.

Замены? Были матчи, где замены давали нам победы и забитые голы, в этот раз есть претензии, нужно выходить лучше на замену, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Во втором тайме на поле появились полузащитники Кевин Ленини, Гаэтан Перрен и Никита Кривцов, а также защитники Джованни Гонсалес и Валентин Пальцев.

Благодаря победе в этом матче «Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. После 13 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 29 очков. «Рубин», которым руководит Рашид Рахимов, имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.