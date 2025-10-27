Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Приезжают на «Лукойл Арену» и выдают матч жизни». Слишкович — о соперниках «Спартака»

«Приезжают на «Лукойл Арену» и выдают матч жизни». Слишкович — о соперниках «Спартака»
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался о мотивации команд, приезжающих в гости к красно-белым.

«Соперники приезжают на «Лукойл Арену» и выдают игру жизни против «Спартака». Игроки супермотивированы», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Владимир Слишкович был главным тренером «Спартака» с апреля по май 2024 года. «Оренбург» босниец возглавлял с октября 2024-го по октябрь 2025-го. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на шестом месте. В активе команды 22 очка в 13 играх. Отставание от первого места — семь очков.

Материалы по теме
«Спартак» был ужасен с «Оренбургом». И всё-таки Угальде ткнул
«Спартак» был ужасен с «Оренбургом». И всё-таки Угальде ткнул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android