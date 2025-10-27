«Приезжают на «Лукойл Арену» и выдают матч жизни». Слишкович — о соперниках «Спартака»

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался о мотивации команд, приезжающих в гости к красно-белым.

«Соперники приезжают на «Лукойл Арену» и выдают игру жизни против «Спартака». Игроки супермотивированы», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Владимир Слишкович был главным тренером «Спартака» с апреля по май 2024 года. «Оренбург» босниец возглавлял с октября 2024-го по октябрь 2025-го. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на шестом месте. В активе команды 22 очка в 13 играх. Отставание от первого места — семь очков.