Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«В перерыве поговорили в раздевалке». Игрок «Зенита» Глушенков — о победе над «Динамо»

Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что помогло его команде переиграть московское «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В этой игре футболист отметился голевой передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Мы пропустили ненужный первый гол, который из игры не вытекал, но потом чуть перестроились, забили один, в перерыве поговорили в раздевалке — и дожали соперника», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, в следующем туре сине-бело-голубые 1 ноября примут на своём поле «Локомотив».

