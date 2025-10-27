Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу сезона—2025/2026

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 26 октября, завершился 9-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей 9-го тура АПЛ.

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии

Пятница, 24 октября:

«Лидс Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед» — 2:1.

Суббота, 25 октября:

«Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм» — 2:1;
«Челси» – «Сандерленд» — 1:2;
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:2;
«Брентфорд» – «Ливерпуль» — 3:2.

Воскресенье, 26 октября:

«Вулверхэмптон» – «Бёрнли» — 2:3;
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» — 1:0;
«Борнмут» – «Ноттингем Форест» — 2:0;
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» — 1:0;
«Эвертон» – «Тоттенхэм Хотспур» — 0:3.

По итогам 9-го тура лидером АПЛ с 22 очками является «Арсенал». На втором месте с 18 очками расположился «Борнмут», в топ-4 также вошли «Тоттенхэм Хотспур» и «Сандерленд», у которых по 17 очков. В нижней части таблицы находятся «Ноттингем Форест» (5), «Вест Хэм Юнайтед» (4) и «Вулверхэмптон» (2).

