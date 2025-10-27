«Балтика» пропустила один гол в восьми играх, установив рекорд для новичка РПЛ

Калининградская «Балтика» установила уникальное для новичка Мир Российской Премьер-Лиги достижение, сыграв вничью с «Пари НН» (0:0) в 13-м туре РПЛ. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев.

Всего команда Андрея Талалаева пропустила один мяч в восьми последних играх чемпионата — в 10-м туре от ЦСКА (0:1). Суммарно у команды восемь матчей без пропущенных голов в 13 турах, что является рекордом для команд, вышедших сезоном ранее в элитный дивизион, отметил телеграм-канал Opta Sports.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 24 очка в 13 встречах. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков.