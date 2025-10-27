«Мы не заслуживали поражения». Тренер «Рубина» Рахимов — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча закончилась победой «быков» со счётом 1:0.

«У меня 90 минут были эмоции. Ребятам я сказал, что с теми проблемами, которые у нас были, мы не заслуживали поражения. Три центральных защитника впервые в жизни играли вместе. Выбыл Иву, мы поменяли схему, оставили двух опорных, но с дисциплиной было всё нормально. В первом тайме чуть опаздывали с реакцией, во втором тайме эти перемещения стали лучше, много мячей мы перехватывали. Были свои моменты. Ничего страшного, такие матчи должны нас делать сильнее. Свои победы мы найдём, главное, чтобы был этот характер. Вы видите, кто играет у «Краснодара», кто выходит на замену, нам не хватило исполнительского мастерства. Подходов было достаточно, реализации не было. По игре вопросов вообще нет», – приводит слова Рахимова официальный сайт казанского клуба.

Благодаря победе в этом матче «Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. После 13 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 29 очков. «Рубин», которым руководит Рашид Рахимов, имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.