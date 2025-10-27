Результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 26 октября, завершился 8-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 8-го тура Бундеслиги

Пятница, 24 октября:

«Вердер» – «Унион» — 1:0.

Суббота, 25 октября:

«Хоффенхайм» – «Хайденхайм» — 3:1;

«Гамбург» – «Вольфсбург» — 0:1;

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария» — 0:3;

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» — 0:6;

«Айнтрахт» Франкфурт – «Санкт-Паули» — 2:0;

«Боруссия» Дортмунд – «Кёльн» — 1:0.

Воскресенье, 26 октября:

«Байер» – «Фрайбург» — 2:0;

«Штутгарт» – «Майнц» — 2:1.

По итогам 8-го тура «Бавария» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, на втором месте с 19 очками расположился «РБ Лейпциг», на третьем месте находится «Штутгарт» с 18 очками, топ-4 замыкает «Боруссия» Дортмунд с 17 очками. В нижней части таблицы находятся «Майнц», «Хайденхайм» (по 4) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (3).