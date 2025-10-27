Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 26 октября, завершился 8-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 8-го тура Бундеслиги

Пятница, 24 октября:

«Вердер» – «Унион» — 1:0.

Суббота, 25 октября:

«Хоффенхайм» – «Хайденхайм» — 3:1;
«Гамбург» – «Вольфсбург» — 0:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария» — 0:3;
«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» — 0:6;
«Айнтрахт» Франкфурт – «Санкт-Паули» — 2:0;
«Боруссия» Дортмунд – «Кёльн» — 1:0.

Воскресенье, 26 октября:

«Байер» – «Фрайбург» — 2:0;
«Штутгарт» – «Майнц» — 2:1.

По итогам 8-го тура «Бавария» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, на втором месте с 19 очками расположился «РБ Лейпциг», на третьем месте находится «Штутгарт» с 18 очками, топ-4 замыкает «Боруссия» Дортмунд с 17 очками. В нижней части таблицы находятся «Майнц», «Хайденхайм» (по 4) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (3).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Истории
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android