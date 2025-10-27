«Ювентус» проиграл «Лацио» в Серии А и увеличил серию без побед до восьми матчей

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на девятой минуте. Отличился полузащитник римлян Тома Башич.

«Лацио» довёл количество очков до 11 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Безвыигрышная серия «Ювентуса» теперь составляет восемь матчей во всех турнирах, серия поражений — три игры. Туринцы занимают восьмое место в Серии А с 12 очками в восьми встречах.