Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Ювентус, результат матча 26 октября 2025, счёт 1:0, 8-й тур Серии А — 2025/2026

«Ювентус» проиграл «Лацио» в Серии А и увеличил серию без побед до восьми матчей
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Башич – 9'    

Единственный мяч в игре был забит на девятой минуте. Отличился полузащитник римлян Тома Башич.

«Лацио» довёл количество очков до 11 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Безвыигрышная серия «Ювентуса» теперь составляет восемь матчей во всех турнирах, серия поражений — три игры. Туринцы занимают восьмое место в Серии А с 12 очками в восьми встречах.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события понедельника: «Авангард» — «Магнитка» в КХЛ, Черчесов против Осинькина и НБА
Топ-события понедельника: «Авангард» — «Магнитка» в КХЛ, Черчесов против Осинькина и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android