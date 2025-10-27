«Мы были хороши в деталях, это главное». Тренер «Тоттенхэма» Франк — об игре с «Эвертоном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Эвертоном» (3:0).

«Разумеется, я очень рад этой победе, а также тому, как мы сыграли. Побеждать на любом стадионе АПЛ в гостях, да ещё и со счётом 3:0 — дорогого стоит, особенно когда играешь против крепкого «Эвертона», они впервые проиграли на новом стадионе.

Первый тайм мне понравился больше. Я оценил переход между фазами игры — у нас было больше контроля, больше передач, хороший прессинг. Меня это впечатлило. Мы были хороши в деталях, а это главное.

Второй тайм, скорее, напоминал перетягивание каната, но с самого начала я задался вопросом: сможем ли мы привить команде стремление сыграть всухую? Если у нас это получится, то выиграем много матчей, не будучи фаворитами. Есть немало деталей, над которыми нужно поработать, но в целом это была хорошая выездная игра», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».