«Лион» вырвал победу в матче со «Страсбургом» в Лиге 1 благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли на 25-й минуте. На 31-й минуте полузащитник гостей Исмаэль Дукуре забил гол в свои ворота, сравняв счёт в матче. В конце первого тайма на 44-й минуте хавбек Корентин Толиссо имел возможность вывести «Лион» вперёд, но не реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме, на 67-й минуте, полузащитник Исмаэль Дукуре получил красную карточку и покинул поле. В конце матча, на 90+1-й минуте, нападающий хозяев поля Афонсу Морейра забил победный мяч.

После девяти матчей в чемпионате Франции «Лион» набрал 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе «Страсбурга» 16 очков, команда располагается на седьмой строчке.