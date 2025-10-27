Скидки
Лион — Страсбург, результат матча 26 октября 2025, счет 2:1, 9-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» вырвал победу в матче со «Страсбургом» в Лиге 1 благодаря голу на 90+1-й минуте
Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Паничелли – 25'     1:1 Дукуре – 31'     2:1 Морейра – 90+1'    
Удаления: нет / Дукуре – 67'

Первый гол в матче забил нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли на 25-й минуте. На 31-й минуте полузащитник гостей Исмаэль Дукуре забил гол в свои ворота, сравняв счёт в матче. В конце первого тайма на 44-й минуте хавбек Корентин Толиссо имел возможность вывести «Лион» вперёд, но не реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме, на 67-й минуте, полузащитник Исмаэль Дукуре получил красную карточку и покинул поле. В конце матча, на 90+1-й минуте, нападающий хозяев поля Афонсу Морейра забил победный мяч.

После девяти матчей в чемпионате Франции «Лион» набрал 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе «Страсбурга» 16 очков, команда располагается на седьмой строчке.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
