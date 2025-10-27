Тренер «Ман Сити» Гвардиола: наша работа заключается не в том, чтобы смотреть в таблицу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении команды после поражения в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1). «Манчестер Сити» (16) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от первого «Арсенала» (22) на шесть очков.

«Я думаю лишь о том, как нам стать лучше. Сезон очень долгий, в матче с «Борнмутом» и в других играх мы постараемся играть в свой футбол. Я переживал перед перерывом на игры сборных, когда «Арсенал» нас обходил на шесть-семь очков.

Наша работа заключается не в том, чтобы смотреть в таблицу, — если они выиграют во всех оставшихся матчах, то станут чемпионами, поздравляю, однако я чувствую, что наша команда жива. Стремление играть стало сильнее. В октябре я не стану думать о том, что произойдёт, если мы не выиграем матчи АПЛ. Мы идём от игры к игре, сейчас мы готовимся к «Суонси». После ближайшего перерыва на игры сборных в клубном футболе не будет пауз до марта, вот там и посмотрим, где окажемся», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».