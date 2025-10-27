Результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 26 октября, завершился 8-й тур чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 8-го тура Ла Лиги

Пятница, 24 октября:

«Милан» — «Пиза» — 2:2

Суббота, 25 октября:

«Парма» — «Комо» — 0:0

«Удинезе» — «Лечче» — 3:2

«Наполи» — «Интер» — 3:1

«Кремонезе» — «Аталанта» — 1:1

Воскресенье, 26 октября:

«Торино» — «Дженоа» — 2:1

«Верона» — «Кальяри» — 2:2

«Сассуоло» — «Рома» — 0:1

«Фиорентина» — «Болонья» — 2:2

«Лацио» — «Ювентус» — 1:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 18 очков. На втором месте находится «Рома», которая также набрала 18 очков. Замыкает лидирующую тройку «Милан» (17 очков). В топ-5 входят «Интер» (15) и «Болонья» (14).