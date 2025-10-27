Скидки
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил обратную замену Скопинцева в матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил обратную замену защитника Дмитрия Скопинцева в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2). Скопинцев вышел на поле после первого тайма и был заменён на 90+1-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Почему была обратная замена Скопинцева?
— Потому что не устроило, как вышел. Думали, проигрывая 1:2, еще освежить игру, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. Команда не побеждает на протяжении трёх матчей подряд в РПЛ (два поражения и ничья). В следующем туре «Динамо» встретится с «Рубином». Матч состоится 1 ноября.

