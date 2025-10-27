Карпин объяснил обратную замену Скопинцева в матче с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил обратную замену защитника Дмитрия Скопинцева в матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2). Скопинцев вышел на поле после первого тайма и был заменён на 90+1-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
— Почему была обратная замена Скопинцева?
— Потому что не устроило, как вышел. Думали, проигрывая 1:2, еще освежить игру, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. Команда не побеждает на протяжении трёх матчей подряд в РПЛ (два поражения и ничья). В следующем туре «Динамо» встретится с «Рубином». Матч состоится 1 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
01:39
-
01:22
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:36
-
00:23
-
00:16
-
00:09
-
00:04
- 26 октября 2025
-
23:57
-
23:49
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:33
-
23:23
-
23:18
-
23:17
-
23:07
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
21:57