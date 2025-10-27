Стало известно, что Винисиус сказал Ямалю во время конфликта после «эль класико»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор устроил словестную перепалку с испанским форвардом «Барселоны» (2:1) Ламином Ямалем после матча 10-го тура чемпионата Испании.

Когда Ямаль направлялся в раздевалку, Винисиус, подойдя к нему, выкрикнул: «Ты только назад пасуешь»! Много болтаешь. Ну давай, говори теперь!», — приводит слова Винисиуса Yahoo Sports.

Мадридский «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.