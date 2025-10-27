Бителло высказался о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2). В этой встрече Бителло стал автором единственного гола столичного клуба.

«У нас были моменты, забили гол, а потом «Зенит» начал играть интенсивнее, стало сложно. Соперник переиграл нас, поэтому победа осталась за ним. Надо продолжать работать. Были фолы как в нашу пользу, так и в пользу «Зенита», которые судья не свистнул, но это часть футбола, решения судьи не изменить, — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. Команда не побеждает на протяжении трёх матчей подряд в РПЛ (два поражения и ничья). В следующем туре «Динамо» встретится с «Рубином». Матч состоится 1 ноября.