Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло высказался о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»

Бителло высказался о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2). В этой встрече Бителло стал автором единственного гола столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«У нас были моменты, забили гол, а потом «Зенит» начал играть интенсивнее, стало сложно. Соперник переиграл нас, поэтому победа осталась за ним. Надо продолжать работать. Были фолы как в нашу пользу, так и в пользу «Зенита», которые судья не свистнул, но это часть футбола, решения судьи не изменить, — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. Команда не побеждает на протяжении трёх матчей подряд в РПЛ (два поражения и ничья). В следующем туре «Динамо» встретится с «Рубином». Матч состоится 1 ноября.

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android