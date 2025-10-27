Скидки
Григорян назвал самую сильную связку игроков в РПЛ на данный момент

Комментарии

Российский тренер и футбольный телеэксперт Александр Григорян высказался о связке игроков «Зенита» Максима Глушенкова и Вендела.

«Когда Глушенков в порядке, то рождается самый сильный дуэт в РПЛ по качеству взаимодействий: Глушенков и Вендел. С ним может состязаться только Обляков — Кисляк и Кордоба — Сперцян, — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 1 ноября.

Комментарии
