Винисиус Жуниор высказался после победы «Реала» в «эль класико» с «Барселоной»
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился своими впечатлениями после победы над «Барселоной» (2:1) в 10-м туре чемпионата Испании.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
«Хочу поблагодарить всех болельщиков “Реала” за горячую поддержку. Это «эль класико» — здесь всегда много эмоций и событий как на поле, так и за его пределами. Мы стараемся сохранять спокойствие и равновесие, хотя это не всегда легко.
Наша цель — никого не задеть, ни игроков, ни фанатов. Мы просто выходим на поле, чтобы защищать цвета своего клуба — именно это и произошло», — приводит слова Винисиуса Diario AS.
Напомним, в этой встрече бразилец результативными действиями не отметился и провёл на поле 72 минуты.
