Винисиус Жуниор высказался после победы «Реала» в «эль класико» с «Барселоной»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился своими впечатлениями после победы над «Барселоной» (2:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков “Реала” за горячую поддержку. Это «эль класико» — здесь всегда много эмоций и событий как на поле, так и за его пределами. Мы стараемся сохранять спокойствие и равновесие, хотя это не всегда легко.

Наша цель — никого не задеть, ни игроков, ни фанатов. Мы просто выходим на поле, чтобы защищать цвета своего клуба — именно это и произошло», — приводит слова Винисиуса Diario AS.

Напомним, в этой встрече бразилец результативными действиями не отметился и провёл на поле 72 минуты.

