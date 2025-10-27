Джуд Беллингем установил рекорд века среди игроков «Реала» в матчах с «Барселоной»
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем установил новый клубный рекорд, став самым молодым игроком XXI века, которому удалось и забить, и отдать голевую передачу в матче против «Барселоны», сообщает Opta.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Англичанин во вчерашнем матче отметился голом и ассистом в возрасте 22 лет и 119 дней. Таким образом, Беллингем побил достижение Винисиуса Жуниора, который сделал то же самое в поединке Кубка Испании против «Барселоны» в апреле 2023 года, будучи на 148 дней старше — 22 года и 267 дней.
Напомним, «Реал» выиграл вчерашний матч со счётом 2:1.
