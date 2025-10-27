Стало известно, что Карвахаль и Винисиус сказали Ямалю во время жеста с призывом замолчать

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и вингер Винисиус Жуниор обратились к вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю с призывом замолчать после победы «Королевского клуба» над сине-гранатовыми (2:1) в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги.
Спустя некоторое время после матча журналист и инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в соцсетях фразу, которой испанский защитник сопроводил свой жест: «Ты слишком много болтаешь. Ну давай, скажи что-нибудь сейчас», — сказали игроки «сливочных».
После финального свистка футболисты обеих команд в том числе и из-за этого эпизода устроили массовую потасовку. Напомним, Ямаль в этой игре результативными действиями не отметился. Перед матчем он дал несколько комментариев, неуважительно высказавшись о сопернике. Также испанец опубликовал провокационной пост в соцсетях.
