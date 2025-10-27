Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что Карвахаль и Винисиус сказали Ямалю во время жеста с призывом замолчать

Стало известно, что Карвахаль и Винисиус сказали Ямалю во время жеста с призывом замолчать
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и вингер Винисиус Жуниор обратились к вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю с призывом замолчать после победы «Королевского клуба» над сине-гранатовыми (2:1) в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Спустя некоторое время после матча журналист и инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в соцсетях фразу, которой испанский защитник сопроводил свой жест: «Ты слишком много болтаешь. Ну давай, скажи что-нибудь сейчас», — сказали игроки «сливочных».

После финального свистка футболисты обеих команд в том числе и из-за этого эпизода устроили массовую потасовку. Напомним, Ямаль в этой игре результативными действиями не отметился. Перед матчем он дал несколько комментариев, неуважительно высказавшись о сопернике. Также испанец опубликовал провокационной пост в соцсетях.

Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»

Материалы по теме
Джуд Беллингем установил рекорд века среди игроков «Реала» в матчах с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android