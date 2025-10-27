В Сети опубликовали фразу Винисиуса, которую он сказал по ходу матча в адрес Ямаля
Поделиться
Во время матча 10-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (2:1) произошёл любопытный эпизод с участием Винисиуса Жуниора и Ламина Ямала.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Во втором тайме бразильский форвард обратился к юному игроку «Барселоны» со словами:
«Что, только передачи назад? Всё время пасуешь защитникам?», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone.
Напомним, ни Винисиус, ни Ямаль в этой встрече результативными действиями не отметились. Встреча закончилась массовой потасовкой между игрокам обеих команд.
«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками.
Ямаль показал сокомандникам, что у него невозможно отобрать мяч
Комментарии
- 27 октября 2025
-
06:24
-
06:01
-
05:55
-
05:46
-
05:38
-
04:57
-
02:47
-
02:22
-
01:39
-
01:22
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:36
-
00:23
-
00:16
-
00:09
-
00:04
- 26 октября 2025
-
23:57
-
23:49
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:33
-
23:23
-
23:18
-
23:17
-
23:07
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:30