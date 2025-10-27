В Сети опубликовали фразу Винисиуса, которую он сказал по ходу матча в адрес Ямаля

Во время матча 10-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (2:1) произошёл любопытный эпизод с участием Винисиуса Жуниора и Ламина Ямала.

Во втором тайме бразильский форвард обратился к юному игроку «Барселоны» со словами:

«Что, только передачи назад? Всё время пасуешь защитникам?», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

Напомним, ни Винисиус, ни Ямаль в этой встрече результативными действиями не отметились. Встреча закончилась массовой потасовкой между игрокам обеих команд.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками.

Ямаль показал сокомандникам, что у него невозможно отобрать мяч