Андрей Лунин получил красную карточку в матче «Реала» и «Барселоны» не выходя на поле

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин был удалён в ходе матча 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Украинец весь поединок провёл на скамейке запасных, однако в добавленное ко второму тайму время принял участие в потасовке у бровки. Во время инцидента Лунин выкрикнул в сторону скамейки «Барселоны»: «Садитесь!».

Изначально сообщалось, что арбитр показал голкиперу жёлтую карточку, но в официальном протоколе встречи значится его удаление. Таким образом, он пропустит как минимум одну игру мадридского клуба.

Напомним, в текущем сезоне Андрей не принимал участия в официальных матчах команды.

