Ярослав Ракицкий забил за «Черноморец» прямым ударом со штрафного с 35 метров

Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий отметился эффектным голом в матче 13-го тура Первой лиги Украины с командой «Левый Берег».

На 38-й минуте он сравнял счёт мощным прямым ударом со штрафного с расстояния 35 метров, пробив низом в левый от вратаря угол. Мяч прошёл впритирку со штангой.

Фото: Скрин с трансляции

В итоге встреча так и завершилась вничью — 1:1. Для Ракицкого этот гол стал вторым в сезоне после 13 сыгранных матчей за одесский клуб.

«Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 31 очко. Впереди них только «Буковина», набравшая 35 очков.

Напомним, ранее Ракицкий выступал за «Зенит» и «Шахтёр».

Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе

