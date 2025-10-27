Скидки
Григорян: нравится новая идея Галактионова, «Локомотив» должен был выигрывать у «Акрона»

Григорян: нравится новая идея Галактионова, «Локомотив» должен был выигрывать у «Акрона»
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал итоги матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Локомотив» не победил из‑за проблем с реализацией. У Галактионов возникла новая идея. Мне она нравится. У него играет четвёрка полузащитников — что‑то вроде ромба, квадрата. Эта модель позволила команде изысканно доминировать, провести много комбинаций и создать много моментов. Во втором тайме выпустили второго нападающего. У «Локомотива» много идей, которые работают. Они имели тотальное преимущество и должны были выигрывать этот матч», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

26 октября на поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске завершился матч 13-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на 42-й минуте первый гол забил нападающий тольяттинцев Беншимол, на 67-й минуте защитник железнодорожников Сесар Монтес сравнял счёт ударом головой после подачи углового полузащитником Алексеем Батраковым.

По данным статистического оператора РУСТАТ, «Акрон» создал в этом матче один голевой момент, «Локомотив» — девять.

