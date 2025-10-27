Григорян: нравится новая идея Галактионова, «Локомотив» должен был выигрывать у «Акрона»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал итоги матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» не победил из‑за проблем с реализацией. У Галактионов возникла новая идея. Мне она нравится. У него играет четвёрка полузащитников — что‑то вроде ромба, квадрата. Эта модель позволила команде изысканно доминировать, провести много комбинаций и создать много моментов. Во втором тайме выпустили второго нападающего. У «Локомотива» много идей, которые работают. Они имели тотальное преимущество и должны были выигрывать этот матч», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

26 октября на поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске завершился матч 13-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на 42-й минуте первый гол забил нападающий тольяттинцев Беншимол, на 67-й минуте защитник железнодорожников Сесар Монтес сравнял счёт ударом головой после подачи углового полузащитником Алексеем Батраковым.

По данным статистического оператора РУСТАТ, «Акрон» создал в этом матче один голевой момент, «Локомотив» — девять.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»