«Вам повезло, что ему 18». Отец Ямаля обратился к «Реалу» после скандала в «эль класико»

Комментарии

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, Аммунир Насруи, выступил в защиту своего сына после поражения команды в гостевом матче с «Реалом» в Примере (1:2).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Вам повезло, что ему всего 18 лет. Увидимся в Барселоне», — написал отец Ламина после поединка в одной из социальных сетей.

Напомним, перед матчем 18-летний Ламин оказался в центре скандала из-за резких высказываний в адрес «Реала». Во время игры футболисты мадридского клуба пытались продемонстрировать своё недовольство, пытаясь «закрыть рот» молодому игроку прямо на поле. После финального свистка между игроками произошёл конфликт, в котором Ямаль вновь оказался в центре внимания.

Ямаль показал сокомандникам, что у него невозможно отобрать мяч

Стало известно, что Карвахаль и Винисиус сказали Ямалю во время жеста с призывом замолчать
Комментарии
