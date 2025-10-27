Скидки
Алексей Гасилин: не могу винить молодого Расулова в пропущенных голах «Динамо»

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре московского «Динамо» после выездного поражения от сине-бело-голубых (1:2) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Ворота гостей в этой игре защищал 19-летний голкипер Курбан Расулов.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Вратарская линия в «Динамо» сейчас под вопросом. Команда беспардонно много мячей пропускает. Зачастую виноваты защитники, но как сыграл молодой Расулов — дорогого стоит. В голах я его не могу винить. Думаю, что свой шанс он ещё получит», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Для Курбана Расулова матч с «Зенитом» стал вторым в РПЛ за карьеру, ранее он сыграл в домашнем матче 12-го тура с грозненским «Ахматом» (2:2). Также в его активе в текущем сезоне три встречи Фонбет Кубка России без пропущенных мячей.

В игре с «Зенитом» Расулов отразил семь из девяти ударов в створ своих ворот.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Некоторые болельщики «Динамо» так и не дожили до чемпионства»

