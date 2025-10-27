Алексей Гасилин: не могу винить молодого Расулова в пропущенных голах «Динамо»

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре московского «Динамо» после выездного поражения от сине-бело-голубых (1:2) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Ворота гостей в этой игре защищал 19-летний голкипер Курбан Расулов.

«Вратарская линия в «Динамо» сейчас под вопросом. Команда беспардонно много мячей пропускает. Зачастую виноваты защитники, но как сыграл молодой Расулов — дорогого стоит. В голах я его не могу винить. Думаю, что свой шанс он ещё получит», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Для Курбана Расулова матч с «Зенитом» стал вторым в РПЛ за карьеру, ранее он сыграл в домашнем матче 12-го тура с грозненским «Ахматом» (2:2). Также в его активе в текущем сезоне три встречи Фонбет Кубка России без пропущенных мячей.

В игре с «Зенитом» Расулов отразил семь из девяти ударов в створ своих ворот.

