«У нашего тренера Алонсо дриблинг лучше, чем у него». Каррерас высказался о Ламине Ямале

Крайний защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас ответил на вопрос репортёра после «эль класико» о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

— Альваро, а как вам удалось остановить Ламина Ямаля?

— Мне особо и не пришлось стараться, у нашего тренера Алонсо на тренировках дриблинг лучше, чем у него (смеётся), — ответил испанский защитник во флеш-интервью после окончания матча.

Напомним, перед матчем Ямаль оказался в центре скандала из-за резких высказываний в адрес «Реала». Во время игры футболисты мадридского клуба пытались продемонстрировать своё недовольство, пытаясь «закрыть рот» молодому игроку прямо на поле. После финального свистка между игроками произошёл конфликт, в котором Ямаль вновь оказался в центре внимания.

