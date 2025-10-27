«У нашего тренера Алонсо дриблинг лучше, чем у него». Каррерас высказался о Ламине Ямале
Крайний защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас ответил на вопрос репортёра после «эль класико» о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
— Альваро, а как вам удалось остановить Ламина Ямаля?
— Мне особо и не пришлось стараться, у нашего тренера Алонсо на тренировках дриблинг лучше, чем у него (смеётся), — ответил испанский защитник во флеш-интервью после окончания матча.
Напомним, перед матчем Ямаль оказался в центре скандала из-за резких высказываний в адрес «Реала». Во время игры футболисты мадридского клуба пытались продемонстрировать своё недовольство, пытаясь «закрыть рот» молодому игроку прямо на поле. После финального свистка между игроками произошёл конфликт, в котором Ямаль вновь оказался в центре внимания.
