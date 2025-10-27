Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить, подозреваемые задержаны — источник

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Санкт-Петербурге 23 октября подвергся покушению нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой, сообщает «РИА Новости».

По сведениям источника, несколько человек схватили футболиста «Зенита» за руки и пытались силой затащить в машину, но полузащитник отбился — помог прохожий. Подозреваемые задержаны.

Также сегодня утром официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале сообщила, что полицейскими Петербурга «задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста».

Напомним, вчера Мостовой играл за «Зенит» в матче с московским «Динамо» и отметился забитым голом.

Источники сообщают, что предпринимателем, на которого было совершено покушение, является Сергей Селегеня — учредитель юрлица застройщика Fizika Development, зять бывшего спикера городского парламента и депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

