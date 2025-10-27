Скидки
Опубликованы кадры оперативно-следственных действий по делу Андрея Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как уточнили в СКР, задержаны четверо мужчин. «Коммерсантъ» в своём телеграм-канале опубликовал кадры оперативно-следственных действий по данным делам.

На кадрах видны фрагменты задержания и допроса подозреваемых. Также из оперативной съёмки видно, что как минимум у одного из фигурантов был пистолет.

Источник сообщает, что уже возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и покушении на похищение, а также разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Андрей Мостовой зарядил оскорбительную кричалку про «Спартак»

Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить, подозреваемые задержаны — источник
