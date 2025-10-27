Комментатор Виктор Гусев поделился профессиональной мечтой на 70-летие

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о своей профессиональной мечте.

«Я очень хотел бы поехать на ЧМ-2026 в Соединённые Штаты. Потому что мой первый репортаж с большого чемпионата был именно из США в 1994 году. И первый финал — тоже: Бразилия — Италия с незабитым пенальти Баджо. А моим первым эфиром на телевидении вообще была жеребьёвка турнира в декабре 1993-го. В казино отеля Лас-Вегаса это мероприятие приобретало какой-то особый смысл. Конечно, мне было бы интересно побывать в Америке спустя три десятилетия, сравнить, посмотреть, как проводят чемпионат сразу в трёх странах. Может быть, я даже сподоблюсь туда как-то слетать. Но пока это только мечта», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

27 октября Викору Гусеву исполняется 70 лет.