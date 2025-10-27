«И тут Яшин побелел». Гусев рассказал смешную историю о легендарном вратаре и Беккенбауэре

Известный комментатор и журналист, трёхкратный обладатель премии «ТЭФИ» Виктор Гусев поделился историей о легендарном вратаре московского «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине.

«У Яшина была удивительная особенность: не говоря ни на одном языке, он каким-то образом общался с Беккенбауэром, Пеле, Эйсебио. Как-то по пути в Японию Франц заскочил к нему в гости в Москву. И я для «Советского спорта» делал двойное интервью — с Яшиным и Беккенбауэром.

Помню, пришёл к Льву Ивановичу в кабинет на Лужнецкой набережной, расположился. Задал один вопрос, второй, как вдруг он говорит: «Хватит». Я запротестовал: «Как хватит, мы же только начали!» А Яшин предложил: «Поехали ко мне». У него дома в Чапаевском переулке уже стоял накрытый стол — ждали Беккенбауэра. Я ничего не ел, не пил — скромно присел сбоку и задавал вопросы. Франц немножко удивился совсем небольшим размерам квартиры, но, наверное, решил, что в Советском Союзе так принято жить. Но стол ломился — Яшины собирали на него деликатесы целый месяц. Беккенбауэр был в восторге. Лев Иванович поставил на стол водку, а гость достал из чемоданчика пиво. И тут Яшин начал хохотать.

Франц не знал, что в Москве не купить немецкого пива — нашёл в валютном магазине только чешское. Яшин смеялся: «Я тебе тогда финскую водку поставлю вместо нашей». Но самая смешная история произошла в туалете.

В какой-то момент гость отошёл в уборную. И тут Яшин посмотрел на жену и побелел: «Валя, ты не убрала?» — «Нет…» Я ничего не понимаю: что за бред? И тут возвращается Беккенбауэр: «Ну, Лев, я тебе отвечу». Оказалось, у Яшина на двери туалета висел огромный постер Беккенбауэра! Он, извиняюсь, сел — и увидел себя. Убрать плакат не успели. Франца это очень развеселило», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

27 октября Викору Гусеву исполняется 70 лет.