Опубликовано видео попытки похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового

В социальных сетях появились кадры попытки похищения российского футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Так, телеграм-канал 78 | Новости опубликовал видеоролик с моментом предполагаемого похищения хавбека.

Видео доступно в телеграм-канале 78 | Новости

Ранее сообщалось, что подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, которым, предположительно, является Мостовой, задержаны.

Напомним, накануне Андрей Мостовой играл за «Зенит» в матче 13-го утра Мир РПЛ с московским «Динамо» и отметился забитым голом. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 игр в рамках чемпионата России и забил пять голов.