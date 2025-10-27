Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 27 октября

Сегодня, 27 октября, состоится заключительный игровой день в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 27 октября (время московское):

19:30. «Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи).



Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (7).