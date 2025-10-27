Виктор Гусев: ЛЧ воспринимаю как развлечение, а РПЛ смотрю с рабочей точки зрения

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал, какие футбольные турниры смотрит. Он признался, что следит за Лигой чемпионов в качестве развлечения.

«Стараюсь смотреть всё — и чемпионат, и Кубок. Удивительное дело: концовки матчей ЦСКА — «Балтика» или «Ростов» — «Спартак» залезали на начало трансляции Лиги чемпионов. И я на большом экране телевизора досматривал наших, а на планшете у меня шла трансляция ЛЧ. Не знаю, почему так. Не то что мне наш футбол больше нравится — я просто прирос к нему. Мне интересно развитие событий даже на фоне не всегда классной игры. Даже скажу так, слегка преувеличивая: Лигу чемпионов рассматриваю как развлечение. А чемпионат России смотрю с рабочей точки зрения. И по привычке тоже. Хочется быть в курсе всех изменений. Когда у вас здесь [на «Даниловской мануфактуре»] увидел надпись «Ряды Солдатенкова», сразу поймал себя на мысли: это же просто описание обороны футбольного клуба «Сочи», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.