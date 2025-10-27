Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Накануне состоялся матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео опубликовано в сообществе «Зенита» в соцсетях

На 26-й минуте Бителло открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 42-й минуте Андрей Мостовой забил ответный гол. На 71-й минуте Густаво Мантуан забил второй гол петербуржцев в этой игре. На 85-й минуте вратарь динамовцев Курбан Расулов мог получить красную карточку, но после просмотра VAR она была заменена на жёлтую.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые 1 ноября примут на своём поле «Локомотив», динамовцы в тот же день сыграют в гостях с «Рубином».