Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль купит дом, в котором раньше жили Пике и Шакира — Sport.es

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль купит дом, в котором раньше жили Пике и Шакира — Sport.es
Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль собирается приобрести особняк, в котором раньше жили экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике и певица Шакира. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на El País. Там футболист планирует жить со своей нынешней партнёршей Ники Николь.

Таким образом, Ламин Ямаль станет соседом одноклубников Алехандро Бальде и Рональда Араухо. Дом расположен в жилом комплексе Ciutat Diagonal в районе Эсплугес-де-Льобрегат, известном своей уединённостью и эксклюзивностью.

В текущем сезоне Ламин Ямаль принял участие в восьми матчах в Ла Лиге и Лиге чемпионов УЕФА в составе «Барселоны». На счету футболиста три забитых мяча и пять результативных передач.

