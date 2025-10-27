Владимир Слишкович: цель Умярова — поиграть в Европе, Лиге чемпионов, он думает по-другому

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ментальности российского полузащитника красно-белых Наиля Умярова. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне и сделал три результативные передачи.

«Я спрашивал у молодых российских игроков: «Зачем ты играешь в футбол?» И мне отвечают, чтобы поиграть в РПЛ. А Умяров думает по-другому. Его цель играть на высшем уровне — в Европе, сборной, Лиге чемпионов», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Действующий контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2029 года.