Известный комментатор Виктор Гусев дал совет молодым коллегам по комментаторскому цеху.

«Нас было побольше, чем предшественников, но гораздо меньше, чем сейчас. Сегодня комментаторов огромное количество! Тогда же мы не могли себе представить, что в России будут транслироваться чемпионаты Италии, Германии, Испании, и для этого потребуются рассказчики. В моём детстве о таком и подумать было нельзя. Мы слышали, конечно, про Беккенбауэра, но матчей «Баварии» никогда не видели. И только во время чемпионатов мира под долгожданные телетрансляции открывали иностранных звёзд для себя: «Ах вот ты какой, Кайзер Франц!» Сейчас же даже у огромного числа комментаторов работа очень напряжённая. Я очень уважаю это, новое поколение. Хотя у меня есть свои претензии по русскому языку. И ещё хотелось бы, чтобы коллеги внимательнее относились к деталям игры, каким-то психологическим моментам.

Иногда обсуждают, тянул ли подкат на предупреждение. Хотя по телевизору видно, что судья дал карточку не за фол, а за разговоры. Я понимаю, что репортаж захватывает, тебе нужно всё время называть фамилии и анализировать происходящее. Но такие тонкие моменты желательно не пропускать. Я не говорю об оценке правил — с этим сейчас никто разобраться не может. Призываю просто быть чуть внимательнее. Ну и больше читать — всё-таки с русским языком есть проблемы.

В своё время, услышав, как работают английские коллеги, я подумал, что так и нужно работать. Прежде всего — называть фамилии игроков, как говорят — гонять мяч. Кто-то скажет, что это просто. А я возражу: нет, особенно если сидишь на верхотуре и смотришь на поле с высоты птичьего полёта. Когда в старых «Лужниках» на поле выходила «Алания» в своей полосатой форме, опознать можно было только вратаря и блондина Яновского. Какие там номера у остальных — чёрт ногу сломит. Правда, у англичан с самого начала был парный репортаж. Один из комментаторов просто «гонял мяч», создавая у зрителя ощущение, что он находится на лучшем месте на трибуне. А рядом с ним сидит эксперт, который вступает в разговор в паузах, анализирует. Когда комментатор говорит, что армейские защитники выбили мяч из штрафной, это большая ошибка. Все видели, что это армейские защитники, но кто конкретно герой, а кто антигерой, если выбили неудачно? Их нужно называть. Поэтому в первую очередь надо «гонять мяч» и только во вторую — анализировать, шутить. И шутки ни в коем случае нельзя готовить заранее, потому что подспудно будешь подгонять весь свой репортаж под эту шутку. Ты её придумал, ждёшь, нервничаешь, что эту заготовку некуда вставить. И всё, репортаж сломан. Всё должно возникать спонтанно», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.